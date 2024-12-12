В московском театре подтвердили смерть актрисы Раисы Максимовой

Московский художественный театр (МХТ) имени Антона Павловича Чехова подтвердил смерть российско-советской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Раисы Максимовой.

«В последнее время Раиса Викторовна не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной. Ее уход — огромная потеря для мхатовцев» ,— говорится в Telegram-канале театра.

12 декабря о смерти артистки сообщил телеканал РЕН ТВ.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Актриса начала карьеру в возрасте 17 лет в Театре драмы имени Карла Маркса. Тогда она занимала должность артистки вспомогательного состава. В 1946 году Максимова окончила Саратовское театральное училище, после чего дебютировала в Саратовском ТЮЗе.

В 1951 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс П. В. Массальского. Она окончила обучение в 1956 году. Впоследствии Максимова была принята в труппу МХАТа. При разделе театра в 1987 году артистка перешла в коллектив МХТ имени Чехова. Одной из ее последних работ стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

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