В Москве незнакомец выманил у школьницы личные фото, грозясь похитить деньги родителей

В Москве переписка десятилетней девочки с незнакомцем закончилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, незнакомец поддерживал связь с пострадавшей в мессенджере. Он заявил, что снимет все деньги со счетов родителей. Чтобы этого не произошло, школьница должна была отправить ему снимки личного характера.

Девочка последовала инструкциям, но после получения снимков мужчина удалил переписку. На следующий день о произошедшем узнала бабушка ребенка и связалась с незнакомцем, но тот потребовал 15 тысяч рублей, чтобы фото не попали в интернет.

Родственница рассказала о ситуации отцу школьницы, он обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Подобный случай произошел в Дагестане, где 20-летнего молодого человека подозревают в шантаже студентки. Девушка познакомилась с возлюбленным в интернете, он попросил у собеседницы фото, но вскоре потребовал от нее полтора миллиона рублей, чтобы снимки не попали в интернет.

Деньги девушка взяла у родителей без их ведома, но позже они обо всем узнали и обратились в полицию.

Ранее россиянам рассказали, по каким словам можно выявить телефонных мошенников.