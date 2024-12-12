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Премьер-министр Словакии назвал себя «паршивой овцой» Европы

Фицо заявил, что стал паршивой овцой Европы из-за украинского конфликта

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Radovan Stoklasa/Reuters

Украинский конфликт превратил главу словацкого правительства Роберта Фицо в «паршивую овцу» Европы. Об этом в ходе интервью для бразильской газеты Folha de S.Paulo заявил сам премьер-министр.

Журналисты поинтересовались у политика, каким образом противостояние между РФ и Украиной повлияло на экономическую и политическую ситуацию в его стране.

«[Кризис] на Украине сделал из меня «паршивую овцу» в семье Европы, потому что мои мнения отличаются от мнений других стран региона», — рассказал Фицо.

Также он отметил, что хочет нормализовать отношения между странами — членами Европейского союза (ЕС) и РФ. По мнению главы словацкого правительства, текущая конфронтация Брюсселя и Москвы «ненормальна».

11 декабря премьер-министр Словакии сообщил о готовности республики поддержать план КНР и Бразилии по урегулированию украинского конфликта с использованием всех имеющихся у нее возможностей. Фицо выразил уверенность, что соответствующие инициативы сыграют «чрезвычайно важную роль» в завершении боевых действий.

Ранее в Словакии спрогнозировали неизбежное поражение Украины.

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