Эстония получит миллионы евро от ЕС на укрепление границы с Россией

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Эстонии €19,4 млн на усиление мер контроля на эстонско-российской границе. Об этом сообщает ERR.

«Средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей», — говорится в сообщении.

На аналогичные цели Польше выделят €52 млн, Финляндии — €50 млн, Латвии — €17 млн, Норвегии — €16,4 млн, Литве — €15,4 млн.

В конце октября сообщалось, что эстонские власти рассматривают возможность установки буев с лезвиями на водной границе с Россией. Департамент пограничной охраны Эстонии рекомендовал установить цепочку буев на тех участках, где легче пересечь водную границу.

До этого глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One заявил, что страна закупит дальнобойные ракеты и дроны. По его словам, это необходимо, чтобы выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят повысить плату за ожидание на границе с Россией.