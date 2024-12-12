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Застройщики начали продавать уже купленные под застройку участки

«Известия»: застройщики в России начали продавать землю под строительство

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские застройщики из-за непростой ситуации в строительной отрасли начали распродавать земельные участки, в том числе на которые уже получено разрешение на строительство, пишет газета «Известия».

Тренд к продаже девелоперами участков замечен во всех регионах. Как подчеркнул директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин, после повышения ключевой ставки в цена поднялась и стоимость кредитов, а спрос снизился. «Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — сказал он.

По его словам, если земельные участки не продать и не застроить, они будут приносить убытки. По информации «Известий», от непрофильных активов избавились «Самолет», ПИК и Sminex. Девелоперы также в больших объемах продают участки под строительство, что, по словам экспертов, является нонсенсом и настораживающим фактором.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в ноябре 2024 года россияне заключили 7,4 тыс. договоров на покупку строящихся квартир в Москве.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать надежного застройщика при покупке недвижимости.

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