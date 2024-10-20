Глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в том, что она якобы «вербует людей в сирийских тюрьмах», а затем направляет в Польшу и, таким образом, в Евросоюз. Так, в беседе с итальянским телеканалом LA7 он объяснил желание Варшавы приостановить действие права на получение убежища.

«Мы этого не подозреваем. Мы знаем, что русские вербуют людей из сирийских тюрем, привозят их в Россию и Беларусь, а затем насильно отправляют в Польшу и, таким образом, в ЕС», — заявил Сикорский.

В связи с этим, по его словам, «только на польско-белорусской границе мы сможем отказать этим организованным группам в праве подать заявление о предоставлении убежища». В то же время глава МИД отметил, что подать заявление об убежище будет по-прежнему возможно в Москве и Минске.

18 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС заявила, что приток мигрантов на территории Польши, Финляндии и стран Балтии является «гибридной атакой России и Белоруссии».

Ранее Фон дер Ляйен придумала очередной способ наказать россиян.