Фон дер Ляйен придумала очередной способ наказать россиян

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала глав государств ЕС выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз россиянам, чтобы направить «еще более сильное послание». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее письмо лидерам стран политического объединения.

«Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года», — считает фон дер Ляйен.

Она отметила, что процент отказов гражданам России в выдаче виз после начала СВО вырос, однако у Евросоюза есть возможность послать «еще более сильный сигнал» россиянам о последствиях конфликта на Украине.

В августе газета «Известия» писала, что новая автоматизированная система въезда в страны Европейского союза может быть использована против граждан России, не имеющих биометрических паспортов.

Система EES, которая заменит ручное проставление на границе штампов в паспортах, начнет работать осенью 2024 года. Формально отсутствие паспорта с чипом, содержащим биометрическую информацию, не является причиной для отказа во въезде в государства Евросоюза. Однако в реальности каждая страна ЕС имеет право сама определять, по каким документам впускать иностранных граждан.

Ранее в ЕС возмутились тем, что россиян пускают в Венгрию без проверок.