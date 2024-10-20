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Россия готовит для членов БРИКС совместные проекты «на десятилетия»

Решетников: Россия ведет работу по общим с БРИКС климатическим проектам

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Александр Астафьев/РИА Новости

Россия предлагает другим участникам БРИКС общие климатические проекты. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в эфире «России-24».

По его словам, Москва ведет подготовительную работу для того, чтобы договориться с партнерами.

«Предлагаем странам [БРИКС] договориться о взаимном признании углеродных единиц и климатических проектов», — сказал Решетников.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что на выстраивание этой повестки понадобятся десятилетия, и упомянул, что обсуждения на основе международных стандартов идут и с государствами, пока не входящими в объединение.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее президент РФ заявил, что БРИКС распространился на 33% суши.

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