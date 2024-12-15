С экипажем потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера установили связь

Экипаж потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239», по предварительным данным, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Там также заявили, что спасательная операция продолжается.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета России возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».