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В Никарагуа хотят работать с РФ над проектом нового канала

Никарагуа предложила России совместную работу над проектом нового канала

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Никарагуа предлагает России участвовать в реализации амбициозного проекта по созданию нового канала, который соединит Карибское море с Тихим океаном. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента Никарагуа по вопросам сотрудничества с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

По его словам, уже начались работы по строительству нового порта на стороне Карибского моря, в то время как имеющийся порт на стороне Тихого океана расширяет свою пропускную способность.

«Уже затем мы приступим непосредственно к строительству канала. Мы ожидаем, что проект будет стабильно продвигаться в следующие годы, и, конечно, приглашаем российских друзей принять в нем участие», — подчеркнул Мурильо.

В октябре сообщалось, что в столице Никарагуа — городе Манагуа — теперь можно снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир». Пока в городе наличные по картам «Мир» выдает только один круглосуточный банкомат, который находится в здании «Дельта» компании Credicoop.

Ранее Никарагуа предложила помощь Южной Осетии в построении связей в Латинской Америке.

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