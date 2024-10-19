СМИ узнали о готовности США пригласить Украину в НАТО

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис действующий глава государства Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на встрече 12 октября в Берлине лидеры США, Британии, Франции и Германии разошлись во мнениях по поводу приглашения Украины в альянс. Киев настаивает на том, что приглашение в НАТО станет для него наилучшей гарантией безопасности. США не имеют против этого шага принципиальных возражений, в то время как ФРГ выступает против.

Дипломатический источник из Европы предположил, что при победе Харрис в ноябре Байден сможет до ее инаугурации в январе пригласить Украину в блок. Но при победе республиканца Дональда Трампа, «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». В рамках третьего пункта Украина хочет разместить на своей земле «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы. Кроме того, республика предлагает другим государствам разрабатывать ее критические ресурсы: залежи урана, титана, лития, графита и других металлов на триллионы долларов. В последнем пункте Зеленский предложил после завершения конфликта разместить украинскую армию в Европе вместо американских частей, чтобы укрепить общую оборону.

Ранее премьер Украины раскрыл секретные пункты «плана победы».