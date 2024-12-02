Невротический марафон: почему выбор подарков на Новый год сводит нас с ума

С конца ноября магазины украшают витрины шариками и елками, стимулируя вялое либидо российского покупателя. Относиться к ритуальным новогодним подаркам можно по-разному. Тут несколько точек зрения: кто-то искренне радуется празднику, вдохновенно рыскает в поисках. А кто-то смотрит на праздничный подаркообмен как на маркетинговый чес, обязаловку. Так, например, моя приятельница негодует: «Я люблю свою семью, но почему за меня решают, когда и что мне дарить близким? Мы делаем другу подарки без повода». Ее понять можно: подарки родственникам и близким — дело приятное, но насколько затратное, каждый вправе решать без подсказок посторонних.

По результатам мониторингового опроса ВЦИОМ 2023 года, сильнее всего по кошельку ударят подарки близким. Приводить статистику расходов бессмысленно — доходы у населения слишком разные. Опрос ВЦИОМ 2021 года показал, что россияне «практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год» (88%), но каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%). Ответы соотечественников сформировали и список ненужных новогодних презентов. Это сувениры, статуэтки, кухонная утварь, носки, конфеты. Многие «новогодние» вещи имеют короткий срок годности: свитер с оленем, как и брошка-елочка или носки со снежинками уже в конце января будут раздражать. Может, деликатные россияне и не передаривают, но перепродавать и выбрасывать научились. После новогодних праздников на сайтах объявлений — аншлаг: люди продают бытовую технику, одежду, ювелирные украшения: словом, все, что получили, но не обрадовались.

Праздник — не только радость, но и проверка на щедрость, изобретательность, внимательность и неравнодушие. А проходить такой тест без страховки — рискованно, но некоторые принципиально отказываются обсуждать желания. В пластмассовую эпоху новой искренности регламентация, что дарить, а что нет, может ранить. Но с другой стороны, деньги — ресурс ценный, достойный того, чтобы его беречь. Кто-то скажет, что конверты с деньгами и сертификаты в магазины «эмоционально не вовлеченные подарки», дескать, нет в таком презенте ни поэзии, ни выдумки, а раз так, то это как бы не считается. Но тут важен выбор ракурса: кто кому и как дарит. Я из тех, кто выбирает деньги: и сама не расстроюсь, и человек ненужных трат избежит. Однако одними конвертами и переводами никто не обойдется, все равно, выбор подарков для большинства — насущный вопрос.

Подарок, заботливо выбранный и преподнесенный от души, — это красивый жест, знак внимания, потому людей, которые так считают, оскорбляет прагматичная позиция некоторых: вот мои желания, дарите по списку. Понять можно: даритель душу собирается вложить, а ему в ответ козью морду строят, — обидно. Однако, когда близкий человек дарит, условно говоря, лыжи, а не куклу ребенку, который просил именно куклу, возникает вопрос: все ли хорошо со слухом и пониманием в этой семье.

Задеть может как невнимание к желаниям, так и авторитарная позиция: я дарю, значит, сам(а) лучше знаю, что тебе надо. Хочет, скажем, женщина серьги, а ей дарят телефон — хороший дорогой. А она растеряна, ведь просила она другое, а праздник — это повод для радости, а не разочарований. Помню, мужчина, узнав, что я читаю книгу модного автора, притащил мне мешок его романов, потому что сам любил книги этого писателя. Куда мне девать столько счастья и надо ли оно мне, не уточнял.

Очень часто мы, выбирая, дарим то, что именно нам кажется или красивым, или приличествующим случаю, не задумываясь о том, а надо ли это адресату. Люди покупают свечи, полотенца, статуэтки с символом года, полагая, что «так надо». Ну, например, я не люблю змей, потому гипсовую или восковую рептилию выброшу, досадуя на неразумно потраченные деньги. Меня могут осудить за категоричность, но зачем делать вид, что тебе нравится то, что не нравится? Так же досаду вызывает позиция: «Меня порадует любой подарок» — вот и теряйся в догадках, если плохо знаешь человека, а поздравить хочется. Несколько лет, устав от обид и огорчений в Новый год, я договорилась с близкими обсуждать подарки или дарить деньги. И сработало! Все довольны. Потому как объяснять, почему не нравится украшение, не подходит пижама, а потом продавать, неудобно. Совместный поход в магазин снял этот вопрос.

То, что восхищает вас, может расстроить другого человека, которому придется ломать голову, куда деть эту ненужную красоту, особенно если это что-то массивное. Потому, если планируется крупная трата, всегда надежнее спросить. Нашей семье несколько раз по разным поводам дарили картины — и ни одна не прижилась. Среди подобных неудачных презентов был вид Петропавловки маслом — в золоченой раме, такими пейзажами раньше нередко украшали офисы. А подарила картину бывшая свекровь со словами: «Это символ города, который должен быть у каждого петербуржца». После этого заявления я быстро продала «символ» по сходной цене. Свекровь не только картиной удивила. Она преподнесла мне икону, чем сильно обескуражила. Я верующая, хотя не воцерковлена, но к иконам отношусь строго: это не магнит на холодильник, а сакральный символ. Потому дарить как сувенир подобную вещь не стоит. Опять же — у нас свобода совести. Ну вроде как.

Книга тоже не всегда «лучший подарок». Я сама попадала впросак, покупая маме роскошно изданные альбомы по искусству, которые расстраивали поверхностным содержанием. Потому прежде чем дарить книгу, я тоже уточняю.

Задавать вопросы о подарке не стыдно. Стыдно игнорировать ответы.

Моя знакомая перед праздником попросила у друзей тапки. Те отмахнулись: что за подарок такой нелепый — несерьезно. И вручили ей совсем другое. Она удивилась: «Зачем же меня спрашивали тогда, ведь я действительно хотела тапки?» Скажем, моя подруга не купит мне шоколад, потому что я его в принципе не ем, но знает, какие конфеты я люблю. Мы это детально обсудили и выдохнули, что больше не надо мучиться с выбором… Может, и не только мы больше не страдаем хотя бы по поводу подарков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.