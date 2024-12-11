Бабушка из «Папиных дочек» сыграла директора детского интерната в новом фильме

Цифровая премьера фильма «Мятежники» о детях, которые вынуждены защищать свой интернат от сноса, состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету в небольшом городке встает вопрос о сносе интерната для детей с ограниченными возможностями под строительство коммерческого комплекса. Но дети, для которых интернат стал родным домом благодаря директрисе, категорически с этим не согласны и невероятными способами встают на его защиту.

Народная артистка России Ольга Волкова исполнила в фильме роль директора интерната. Она призналась, что в кино редко говорят о детях, которые нуждаются в помощи.

«На премьере фильма я впервые увидела, как люди одновременно смеялись и плакали — это дороже всего на свете. История «Мятежников» поучительна и для детей, и взрослых – в такие сложные времена нельзя забывать о том, как важно помогать нуждающимся», — поделилась она.

Режиссером проекта выступил Владимир Алеников. В каст также вошли Василиса Коростышевская («Мой любимый чемпион»), Анна Роскошная («Хрустальный»), Виталий Даушев («Давай разведемся», «Нереалити»), Татьяна Новик («Экипаж», «Елки 1914») и другие артисты.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков обратился к главе СК по делу о блокировке фильма «Руки вверх».