В «Зените» рассказали о возможном подписании игрока «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб интересуется защитником «Спартака» Даниилом Хлусевичем. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это не так», — ответил Медведев на вопрос об информации, согласно которой Хлусевич может перейти в «Зенит».

Об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 23-летний Хлусевич провел 14 матчей за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в €5 млн.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами.