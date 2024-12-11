В Госдуме призвали не делать трагедии из запрета Белоруссией алтайской гречки

Глобальной проблемы в решении Белоруссии запретить импорт гречки алтайской компании «Вега-инжиниринг» нет, заявил «Газете.Ru» член комитета по аграрным вопросам Госдумы Ренат Сулейманов. По его словам, нужно понять причины такого запрета, и Госдума может заняться вопросом в случае обращения производителя к парламентариям.

«Глобальной проблемы нет, если запрет касается только одного из производителей. У нас действительно Алтайский край является лидером, одним из основных производителей гречки в России. И, соответственно, там явно не одна организация этим занимается. Я понимаю, возможно, что их (Белоруссию) не устроило качество этого конкретного производителя. В этом году и в Алтайском крае, и в Западной Сибири в целом были достаточно сложные погодные условия. Дожди заливали и так далее. Но мне сложно судить о причинах, по которым эту гречку у конкретного производителя забраковали. Однако я думаю, что делать из этого какую-то большую трагедию вряд ли стоит, потому что таких производителей на самом деле у нас много, и в общем качество нашей гречки хорошее», — отметил парламентарий.

По его словам, надо разобраться, в чем конкретная причина запрета. Депутат призвал представителей «Вега-инжиниринг» обратиться в Госдуму.

«Если будет, допустим, к нам в аграрный комитет конкретное обращение этого производителя [гречки, попавшей под запрет], конечно, будем разбираться. У нас есть, кстати, депутаты в аграрном комитете от Алтайского края. Если будет к ним обращение, они обязательно эту тему изучат, поймут причины и подскажут, что нужно в этом отношении сделать. Видимо, значит, [нужно] изменить качество продукта. Мне так кажется, на всяком случае», — сказал Сулейманов.

Он добавил, что страна-импортер российской продукции должна быть уверена, что приобретает качественный продукт. Сулейманов также напомнил, что у России с Белоруссией союзное государство, и если это был какой-то конкретный контракт с какой-то организацией, найдется решение проблемы.

4 декабря Белоруссия ввела запрет на импорт гречки российского производителя ООО «Вега-инжиниринг». Запрет начал действовать с 11 декабря. Как пояснили в Госстандарте Белоруссии, гречка алтайской компании варится 29 минут при норме в 25 минут. В управлении по пищевой промышленности Алтайского края заверили, что «Вега-инжиниринг» пытается понять все обстоятельства запрета российской крупы у торговых партнеров в республике. В «Вега-инжиниринг» добавили, что партия гречки, попавшей под ограничения, была проверена.

Ранее сообщалось, что алтайское предприятие выясняет, почему гречку его производства запретили в Белоруссии.