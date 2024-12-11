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В Москве задержали телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ

МВД накрыло в Москве сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ

В Москве задержали девятерых участников мошеннической схемы, связанной с кол-центрами. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники организовали работу нескольких кол-центров в столице, где было оборудовано около 500 рабочих мест. Сотрудники общались с гражданами других стран, убеждая их инвестировать свои средства в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. После перевода денег мошенники прекращали общение с жертвами.

Волк также отметила, что похищенные средства частично направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам представителя МВД, размах мошеннической деятельности говорит о том, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также служба безопасности для охраны помещений и сотрудников.

11 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД выявили в Москве кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан более 20 стран. Кол-центры курировала организованная преступная группа. Силовики обнаружили в Москве три офиса, которые структурно входили в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании руководителя международной сети мошеннических колл-центров.

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