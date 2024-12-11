Бывшая жена Комиссаренко рассказала о сексуальном насилии в детстве

Бывшая жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова призналась в интервью «Нежному редактору», что отец совращал ее в детстве.

По словам Шашковой, ее родной отец снимал с ней видео эротического характера, когда ей было 12-13 лет, и пытался это скрывать. Она назвала своего родителя ублюдком и педофилом. Как отметила девушка, сейчас она не страдает из-за поступков отца, хотя на детство это повлияло негативно.

Шашкова отметила, что отец просил ее делать массаж за новую обувь, одежду, деньги или развлечения. По словам девушки, родитель ее не изнасиловал, но ходил перед ней голым, принуждал трогать его в различных непотребных местах, хотел положить ей руку на интимное место, показывал порнофильмы и снимал это на видео. В тот период она испытывала отвращение к отцу. Из-за этого, как рассказала блогерша, у нее выработалась установка, что ее могут любить только за тело.

«Он мне испортил психику настолько, особенно в отношении мужчин, в отношении сексуальности, что… Я сейчас не говорю про какой-то выбор своих прошлых профессий, только про отношения. Это все очень сильно влияло. Начиная от того, каких я выбирала партнеров. Это были люди… Ну такие себе», — поделилась блогерша.

Блогерша призналась, что недавно сталкивалась с отцом. Мужчина писал ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В подписках родителя девушка заметила 11-летнюю девочку-гимнастку, которой ее родитель писал комментарии.

Как уточнила 27-летняя Шашкова, она рассказала матери о сексуальном насилии со стороны отца только в прошлом году. Она объяснила, что у нее плохие отношения с родительницей. Блогерша старается с ней не общаться. Как оказалось, мать и отчим вели себя агрессивно по отношению к Шашковой.

«Отчим выбивал мне зубы, бил дубиной так, что я не могла ходить. Помню, у бабушки лежала. Она обрабатывала мои синие ноги», — отметила Шашкова.

Ранее члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях.