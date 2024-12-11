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Ученые нашли способ предотвратить развитие рака крови

NЕJМ: новое антитело снижает риск прогрессирования предракового состояния крови

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Ученые из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо (США) создали антитело, предотвращающее переход предраковой вялотекущей множественной миеломой высокого риска (ВММВР) в активный рак крови. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Вялотекущая множественная миелома — это состояние, при котором аномальные плазматические клетки накапливаются в костном мозге, но не проявляются симптомами активной множественной миеломы. Однако значительный риск перехода в активную форму заболевания существует, и одобренных методов для сокращения этой вероятности нет.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые создали моноклональное антитело под названием даратумумаб. Оно нацеливается на CD38, белок, обнаруживаемый на поверхности клеток миеломы.

Антитела можно описать как специальные белки, которые вырабатывают клетки иммунной системы для борьбы с патогенами и нежелательными элементами. Они распознают и связывают чужеродные вещества (антигены), такие как бактерии, вирусы, их токсины, а также пыльца растений и лекарства. Это помогает организму защищаться от инфекции, рака или аллергии.

Новое антитело уже протестировали на 390 пациентах с метастатическим менингоэнцефалитом высокого риска. Участники были случайным образом распределены на две группы — они либо получали даратумумаб, либо не подвергались его воздействию.

Через 65,2 месяца наблюдения результаты показали, что лечение даратумумабом снижало риск прогрессирования заболевания или летального исхода на 51%. Через пять лет у 63,1% пациентов в группе, получавшей даратумумаб, миелома также не развилась. В группе наблюдения этот показатель составил 40,8%. Выживаемость через пять лет также была значительно выше у пациентов экспериментальной группы (93% против 86,9% в контрольной).

Хотя наиболее распространенным побочным эффектом даратумумаба была гипертония, значимых проблем с безопасностью при его применении не было выявлено.

Ранее ученые нашли новую причину метастазирования рака.

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