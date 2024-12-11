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Медведев назвал «небывалым» уровень отношений между РФ и Китаем

Медведев: англосаксы пытаются рассорить РФ и Китай, но им не удастся

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Павел Бедняков/РИА Новости

Отношения между Китаем и Россией в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю взаимодействия двух стран, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости.

«Отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня, они лучшие за всю историю. <...> Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств — взаимовыгодные, полезные и дружественные», — сказал политик.

Он добавил, что представители «англосаксонского мира» пытаются рассорить РФ и КНР, однако сделать это им не удастся, так как отношения государств «выверены временем».

В декабре президент России Владимир Путин назвал главную проблему в торговых отношениях с Китаем — это сложности с расчетами, которые возникают из-за того, что почти 90% товарооборота между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах — юанях и рублях.

При этом рассматривается возможность использования электронных услуг центральных банков. В настоящее время между центральными банками активно ведется работа на экспертном уровне.

Ранее сообщалось, что Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями.

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