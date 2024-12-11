Девять сотрудников кол-центров арестовали за кражу денег у граждан Сербии

Девять сотрудников выявленных ФСБ мошеннических кол-центров были задержаны за хищения у граждан Сербии около 30 миллионов рублей. Об этом написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 миллионов рублей», — написала она.

Волк добавила, что в ходе следственных мероприятий была установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск.

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщило, что сотрудники ведомства совместно с МВД выявили в Москве кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан более 20 стран. По данным ФСБ, кол-центры курировала организованная преступная группа. Как сообщило агентство, силовики выявили в Москве три офиса, которые структурно входили в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.

До этого Федеральная служба безопасности России предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов.

Ранее Путин назвал телефонное мошенничество частью политики Украины.