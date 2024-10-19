Боррель рассказал, что дает ликвидация главы ХАМАС

Ликвидация главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара открывает «новую перспективу» на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях встреч министров обороны стран «Большой семерки» в Неаполе, передает РИА Новости.

Произошедшее дает возможность для перемирия на Ближнем Востоке. Ее нужно использовать для достижения прекращения огня и освобождения заложников, а также поиска политического решения, подчеркнул Боррель.

По его мнению, перемирие должно дать возможность «заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов», с тем, чтобы армия Ливана могла обеспечивать безопасность на своих границах.

При этом глава дипломатии ЕС назвал неприемлемыми нападения Израиля на миротворцев ООН в Ливане. Миссия международной организации в этой стране должна быть пересмотрена для расширения ее полномочий, для этого нужно решение Совета Безопасности ООН, добавил он.

17 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что уничтожение лидера ХАМАС является «ясным посланием врагам» страны.

Ранее CNN узнал подробности ликвидации главы ХАМАС в секторе Газа.