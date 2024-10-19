Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель рассказал, что дает ликвидация главы ХАМАС

Боррель: ликвидация главы ХАМАС Синвара открывает перспективу для перемирия

close
Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Ликвидация главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара открывает «новую перспективу» на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях встреч министров обороны стран «Большой семерки» в Неаполе, передает РИА Новости.

Произошедшее дает возможность для перемирия на Ближнем Востоке. Ее нужно использовать для достижения прекращения огня и освобождения заложников, а также поиска политического решения, подчеркнул Боррель.

По его мнению, перемирие должно дать возможность «заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов», с тем, чтобы армия Ливана могла обеспечивать безопасность на своих границах.

При этом глава дипломатии ЕС назвал неприемлемыми нападения Израиля на миротворцев ООН в Ливане. Миссия международной организации в этой стране должна быть пересмотрена для расширения ее полномочий, для этого нужно решение Совета Безопасности ООН, добавил он.

17 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что уничтожение лидера ХАМАС является «ясным посланием врагам» страны.

Ранее CNN узнал подробности ликвидации главы ХАМАС в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами