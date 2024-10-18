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Залужный показал не лучшее знание Шекспира

Залужный перепутал героев трагедий Шекспира «Отелло» и «Ромео и Джульетта»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Во время выступления на мероприятии аналитического центра Chatham House в Великобритании посол Украины в этой стране Валерий Залужный продемонстрировал не лучшие познания в творчестве Вильяма Шекспира. Об этом сообщает «Российская газета».

«У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.

Можно предположить, что бывший главком Вооруженных сил Украины перепутал Отелло (который в финале трагедии заколол себя кинжалом) с Ромео (который принял яд).

На том же мероприятии Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году. По его словам, они были вызваны недостаточными поставками оружия.

Кроме того, Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для «спасения Европы».

Ранее сообщалось, что дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации.

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