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Экс-сенатор Арашуков объяснил свое обращение к Кадырову

Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии, назвал свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «личными». Об этом он заявил РБК.

Накануне на странице экс-сенатора в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появился пост, в котором он попросил у главы Чечни прощения «за все ошибки, которые совершил» и попросил Кадырова помощи, поскольку «кроме него никто не поможет».

Арашуков рассказал, что заявление написал собственноручно и передал через адвоката.

«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное, и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается и признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», — сказал он.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Ранее Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом.

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