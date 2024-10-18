В Минобороны Польши считают план победы Зеленского несостоятельным

В Европейском совете и штаб-квартире НАТО встретили «план победы» президента Украины Владимира Зеленского без особого энтузиазма. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе встречи глав военных ведомств стран альянса в Брюсселе, передает РИА Новости.

По словам министра, на Западе хотели бы, чтобы этот план был реализован по гуманитарным, цивилизационным целям, это также важно для безопасности стран НАТО.

Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на поле боя для украинских военных сложная, этот план не решает проблему, отметил Косиняк-Камыш.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй, третий и четвертые пункты имеют секретные положения.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «план победы» Зеленского приведет к поражению Украины.