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Несколько мощных прилетов зафиксировали в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали серию мощных прилетов

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько мощных «прилетов» зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Херсон, два мощных «прилета» на Шуменском (микрорайон Шуменский — ред.) и следом третий», — отметил он.

По словам Лебедева, после прилетов возник сильный пожар.

До этого в подполье заявили, что в Сумской области нанесли удар по позиции украинской армии, откуда обстреливали Курскую область из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Лебедев добавил, что со стороны удара прозвучало более 10 взрывов.

Утром в пятницу, 13 декабря, координатор пророссийского николаевского подполья сообщил, что удару подверглось здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова. Он отметил, что в направлении атаки раздались взрывы. Другие подробности о произошедшем не поступали.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников.

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