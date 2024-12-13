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В Чехии увеличился возраст выхода на пенсию

Президент Павел поднял чехам возраст выхода на пенсию до 67 лет

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Depositphotos

Президент Петр Павел поднял чехам возраст выхода на пенсию до 67 лет, несмотря на попытки оппозиции противостоять планам правительства. Об этом сообщает издание Ceske noviny со ссылкой на администрацию президента.

«Подписанная президентом пенсионная реформа, которая вызвала при утверждении в парламенте ожесточенную полемику между правительством и оппозицией, предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года — до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий», — сообщает издание.

Утверждается, что чешское правительство при разработке новой реформы согласилось с демографами, которые считают, что нынешняя пенсионная система в будущем не сможет быть реализована из-за недостатка средств в чешской казне.

В России, тем временем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий россиян в 2025 году может превысить 7,3%, которые анонсировало правительство.

Ранее россиянам рассказали, как сделать перерасчет пенсии.

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