Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт и появление на людях без хиджаба

В Иране возбудили дело против певицы, которая выступила на YouTube без хиджаба

close
Parastoo Ahmadi/Youtube

Иранскую певицу Парасту Ахмади задержали за получасовой онлайн-концерт и исполнение песен без хиджаба, сообщает ABC News.

Выступление, из-за которого Ахмади грозит многолетнее тюремное заключение, состоялось 11 декабря на YouTube-канале певицы, концерт транслировался в прямом эфире, но проходил без зрителей. За 12 часов его посмотрели более 74 тыс. человек, хотя доступ к сервису в Иране ограничен. Перед тем, как начать Парасту Ахмади заявила, что «хочет петь для людей и земли, которую нежно любит» и никто не может лишить ее этого права. Власти же считают, что концерт «не имел юридического разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам».

Вскоре после появления ролика в интернете, в дом Ахмади ворвались агенты службы безопасности и увезли ее в прокуратуру Тегерана на допрос. Где сейчас находится певица, неизвестно. Против нее возбудили уголовное дело, так как теперь в Иране женщинам запрещено показываться на людях без хиджаба и разрешено петь только перед женской аудиторией.

Как сообщается, Ахмади стала особенно популярна, когда выступила для освободительного движения «Женщины, жизнь, свобода», возникшего в 2022 году после грубого задержания 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Тогда Ахмади исполнила старинную балладу «Из крови молодежи Родины», которая получила широкое распространение в соцсетях.

Ранее иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами