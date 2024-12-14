Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт и появление на людях без хиджаба

Иранскую певицу Парасту Ахмади задержали за получасовой онлайн-концерт и исполнение песен без хиджаба, сообщает ABC News.

Выступление, из-за которого Ахмади грозит многолетнее тюремное заключение, состоялось 11 декабря на YouTube-канале певицы, концерт транслировался в прямом эфире, но проходил без зрителей. За 12 часов его посмотрели более 74 тыс. человек, хотя доступ к сервису в Иране ограничен. Перед тем, как начать Парасту Ахмади заявила, что «хочет петь для людей и земли, которую нежно любит» и никто не может лишить ее этого права. Власти же считают, что концерт «не имел юридического разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам».

Вскоре после появления ролика в интернете, в дом Ахмади ворвались агенты службы безопасности и увезли ее в прокуратуру Тегерана на допрос. Где сейчас находится певица, неизвестно. Против нее возбудили уголовное дело, так как теперь в Иране женщинам запрещено показываться на людях без хиджаба и разрешено петь только перед женской аудиторией.

Как сообщается, Ахмади стала особенно популярна, когда выступила для освободительного движения «Женщины, жизнь, свобода», возникшего в 2022 году после грубого задержания 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Тогда Ахмади исполнила старинную балладу «Из крови молодежи Родины», которая получила широкое распространение в соцсетях.

Ранее иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми».