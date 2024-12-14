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В МИД указали на лицемерие в докладе ЮНЕСКО насчет журналистов

Захарова считает, что Запад разоблачил себя после доклада Азуле о журналистах

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад разоблачил себя после доклада генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле о журналистах на войне, в котором не упоминаются российские репортеры. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всех причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег, выражал протест, благодарим. Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия», — пишет Захарова.

Она добавила, что отныне, когда кто-либо на Западе будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ в зоне боевых действий — будет понятно, что это ложь.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу фонда актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль по аресту российских журналистов травлей по политическим мотивам и призвала ЮНЕСКО дать ей оценку.

Ранее в России ответили на угрозы журналистам РФ со стороны фонда Клуни.

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