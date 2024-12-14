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Шольц заявил, что Европа поможет восстанавливать Сирию

Шольц: ФРГ будет сотрудничать с Сирией в восстановлении, Европа тоже поможет

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Johanna Geron/Reuters

Европа поможет Сирии в ее восстановлении. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х.

«После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности», — считает он.

По словам Шольца, обеспечить это — важнейшая задача нового руководства страны. Он пообещал сотрудничать с с сирийскими властями на этой основе и оказать помощь в восстановлении

Канцлер напомнил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии. Он обратил внимание, что те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел работу, могут спокойно оставаться в стране. Другая часть беженцев надеется, что вскоре сможет вернуться на Родину.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее раскрыли причину стремительного разгрома армии Асада.

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