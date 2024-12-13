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В Саратове риелторы спасли пенсионерку, которая продала квартиру из-за мошенников

Риелторы не дали поверившей аферистам пенсионерке из Саратова расстаться с жильем

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Pexels

В Саратове пожилая женщина поверила мошенникам и продала квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Саратовской области.

В ноябре пенсионерка из Волжского района рассталась со своими накоплениями после звонка мошенников. Она перевела на чужой счет почти 7,5 млн рублей, но злоумышленники стали требовать, чтобы женщина продала свое единственное жилье. Горожанка нашла покупателей, но не торопилась съезжать даже после заключения договора купли-продажи.

Риелторы, сопровождавшие сделку, заподозрили неладное, когда хозяйка квартиры, на счет которой уже поступили 4,8 млн, потребовала наличный расчет. Агенты обратились в полицию, а правоохранители помешали передаче денежных средств мошенникам, а сотрудников риелторской фирмы наградили за бдительность и неравнодушие благодарственным письмом.

Ранее мужчина арендовал квартиру и попытался ее продать, притворившись хозяйкой жилья.

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