Стал известен клуб, который может возглавить тренер «Реала» после ухода из клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после ухода из клуба может возглавить римскую «Рому», передает Vprognoze.Ru со ссылкой на Sky Sports.

Также в шорт-листе на пост тренера «Ромы» находятся бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и действующий тренер сборной Турции Винченцо Монтелла.

Ранее сообщалось о том, что в стане руководства мадридского клуба есть авторитетные голоса, которые не разделяют некоторые решения специалиста. Некоторые руководители команды недовольны управлением молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 12 место, набрав 16 очков. На первом месте идет «Аталанта», имея в активе 34 очка. Второе место занимает «Наполи» (32), замыкает тройку сильнейших «Интер» (31).

Ранее стало известно, кто возглавит «Реал» в 2025 году.