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Стал известен клуб, который может возглавить тренер «Реала» после ухода из клуба

Тренер «Реала» Анчелотти может возглавить «Рому»

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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после ухода из клуба может возглавить римскую «Рому», передает Vprognoze.Ru со ссылкой на Sky Sports.

Также в шорт-листе на пост тренера «Ромы» находятся бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и действующий тренер сборной Турции Винченцо Монтелла.

Ранее сообщалось о том, что в стане руководства мадридского клуба есть авторитетные голоса, которые не разделяют некоторые решения специалиста. Некоторые руководители команды недовольны управлением молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 12 место, набрав 16 очков. На первом месте идет «Аталанта», имея в активе 34 очка. Второе место занимает «Наполи» (32), замыкает тройку сильнейших «Интер» (31).

Ранее стало известно, кто возглавит «Реал» в 2025 году.

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