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ВВС Израиля атаковали сирийские провинции Латакия и Тартус

Al Mayadeen: ВВС Израиля ударили по объектом армии Сирии в Латакии и Тартусе

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Amir Cohen/Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены военные базы России. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, удары были нанесены по командным пунктам и военным складам, которые использовались сирийской армией.

12 ноября в Армии обороны Израиля заявляли, что ЦАХАЛ в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожила более 90% запасов стратегических ракет класса земля — воздух.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

В генеральном штабе Вооруженных сил Израиля отмечали, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.

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