Во Франции заявили о подготовке страны к гонке вооружений

Франция ведет подготовку к гонке вооружений с Россией. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI, передает РИА Новости.

«Франция к ней (к гонке вооружений. — «Газета.Ru») готовится», — подчеркнул он.

Барро заявил, что закон о военном бюджете позволил французской армии «воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны».

По его мнению, в настоящее время главная линия обороны проходит «на юге и на востоке Украины». Поэтому Париж «делает все возможное» для поддержки Киева, резюмировал Барро.

11 октября сообщалось, что общий военный бюджет Франции на следующий год вырастет более чем на €3 млрд, он составит €50,5 млрд (2% ВВП) на фоне сокращения бюджетных расходов. При этом бюджет французского военного ведомства на развитие ядерного потенциала страны в 2025 году увеличится на 8% и достигнет €7 млрд.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подчеркивал, что 2025 год должен стать решающим в плане перевооружения французской армии — для этого предусмотрено €10,6 млрд (рост на 16%).

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