Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве своей супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

6 декабря апелляция поступила в суд первой инстанции. Ее вместе с материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

12 декабря стало известно, что блогерша, которая находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов, попросила Верховный суд России вернуть на рассмотрение ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа. Их общая сумма составляет более 1,2 млрд рублей.

В ноябре Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП Блиновской в связи с банкротством. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

Ранее Блиновский сменил деятельность в зоне СВО.