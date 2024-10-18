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Маск предсказал США банкротство

Илон Маск: США может ждать банкротство из-за высоких государственных трат

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Evan Vucci/AP

Экономическая политика руководства США может привести страну к серьезному кризису, считает основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, передает Fox News. Выступая на предвыборном митинге экс-президента США, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа в Пенсильвании, он отметил, что в один момент страна может просто не справиться с накопившимся долгом.

«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить», — пояснил Маск.

Он добавил, что подобная вероятность не предмет споров, а реальная проблема. Маск подчеркнул, что выход из этой ситуации возможен, если на выборах победит Трамп, а не его соперница от Демократической партии Камала Харрис.

«На кону будущее страны и мира», — заключил американский предприниматель.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.

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Выборы в США — 2024
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