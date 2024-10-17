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Зампостпреда РФ при ОБСЕ рассказал об отношении Запада к Украине

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: Запад хочет выдавить украинцев из своих стран

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Нина Зотина/РИА Новости

Западные политики принимают меры, чтобы ограничить пребывание украинцев на территории европейских стран. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что на словах в ЕС обещают помогать Киеву «сколько потребуется», а на деле стараются «выдавить» граждан Украины обратно, прямо в «мясорубку мобилизации».

В качестве примера Буякевич привел меры по ограничению предоставления жилья украинцам, которые уже анонсировали в Британии и Ирландии. В Польше хотят лишить беженцев социальных пособий и приостановить процедуру предоставления убежища. При этом молодых людей, сбежавших от мобилизации, намерены депортировать обратно на Украину за любое формальное правонарушение.

«Все это лишний раз демонстрирует: <…> украинцев в ЕС совершенно точно не считают «своими», — резюмировал Буякевич.

В мае зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил, что Украина не нужна ни в составе НАТО, ни в рамках Евросоюза, однако ее будут продолжать использовать как инструмент для борьбы с Россией.

Ранее ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале.

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