Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В 15.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого силы ПВО российской армии сбили дрон ВСУ в Курской области. По данным ведомства, атака дрона самолетного типа произошла около 13:10 мск.

Утром 12 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали один район и два региона за сутки. По его словам, в Белгородском районе села Крутой Лог и Наумовка подверглись одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено два боеприпаса. В этом же районе система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обошлось без последствий.

Ранее сообщалось, что белгородской чиновнице грозит 21 год заключения за подготовку теракта.