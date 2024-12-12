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Стало известно имя будущего нового генерального директора «Химок»

Брехов-младший будет назначен генеральным директором «Химок»

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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Николай Оленев покинет пост генерального директора подмосковных «Химок», сообщает Legalbet. По информации источника издания, вместо него в клуб придет Дмитрий Брехов, чей отец Дмитрий Брехов — старший является заместителем главы совета директоров выступающего во Второй лиге омского «Иртыша».

Брехов-младший уже работает в «Химках» на позиции заместителя генерального директора. По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял первое место в Первой лиге, набрав 66 очков в 34 турах и оторвавшись на пять баллов от финишировавшего вторым махачкалинского «Динамо». Также в Российскую премьер-лигу смог через стыковые матчи пробиться занявший третье место тольяттинский «Акрон».

В текущем чемпионате РПЛ «Химки» занимают 13-е место после первой части сезона, набрав 16 очков в 18-ти проведенных матчах и располагаясь в зоне стыков за выживание в элитном дивизионе. В конце ноября появилась информация о грядущем увольнении Оленева. Также сообщалось, что в «Химках» несколько месяцев не выплачивают заработную плату, а главный инвестор клуба бизнесмен Туфан Садыгов был накануне задержан ФСБ за свою коммерческую деятельность.

Ранее владелец «Акрона» рассказал, будут ли продлевать контракт с Дзюбой.

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