Пенсионерка попала в ловушку из-за неисправного механизма кровати и не выбралась

В США 80-летняя женщина застряла в кровати на два дня и не выжила, пишет New York Post.

Несчастный случай произошел с Розалиндой Уокер из Иллинойса в марте 2023 года. Она находилась в спальне, когда матрас откидной кровати поднялся без предупреждения и прижал ее к стене. Женщину, получившую неуточненные травмы, удалось освободить только спустя 48 часов. Сначала ее доставили на скорой в ближайшую больницу, потом перевели в реабилитационную клинику, а затем — в хоспис. Спустя несколько недель, 3 апреля, пострадавшей не стало, все это время она страдала от полученных травм.

Ее дочь, Анжела Моан, подала иск на компанию-изготовителя Sleep Number, утверждая, что виной всему бракованная кровать, которую ее мать купила десять лет назад с 25-летней гарантией. При этом никаких инструкций или предупреждений о том, что владелец кровати не должен находиться между ней и стеной, так как может оказаться в ловушке, продавцом озвучено не было. Кроме того, кровать не имела механизма, который позволил пострадавшему освободиться, если несчастный случай все же произошел бы. Представитель компании заявил, что иск находится в процессе рассмотрения, и выразил соболезнования семье мисс Уокер.

Ранее собака с табличкой «Не трогать» напала на женщину, которая пыталась ее погладить.