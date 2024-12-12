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Трамп не исключил возможности назначения чиновников в обход сената

Трамп рассматривает возможность обхода сената при назначении ключевых должностей

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Christian Hartmann/Reuters

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если со стороны сената возникнут препятствия их утверждению. Об этом он заявил журналу Time.

«Меня не волнует, каким образом их (кандидатов — ред.) утвердят, главное, чтобы это произошло», — отметил политик.

Накануне стало известно, что избранный президент США выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции.

В начале декабря американская газета The Wall Street Journal писала, что Трамп может выдвинуть в кандидаты на пост главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены ведущему Fox News Питу Хегсету, которого он сначала выбрал на должность шефа оборонного ведомства.

Ранее Трамп раскрыл свою главную цель на посту президента США.

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