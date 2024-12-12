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В соцсетях высмеяли фото разыскиваемого преступника из-за его прически

Daily Mail: соцсети высмеяли британского преступника за его стрижку

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Northumbria Police

В соцсетях высмеяли фото разыскиваемого преступника из Англии, пишет Daily Star. Люди потребовали вместе с ним арестовать и его парикмахера.

Полиция Сандерленда организовала поиски 26-летнего мужчины по имени Брэдли Финн, однако внимание общественности привлекла не столько его преступная деятельность, сколько внешность на фотографии, которую взяли офицеры.

Комментаторы обратили внимание на прическу мужчины, которая, по их мнению, выглядит нелепо. Люди шутят, что нужно также арестовать барбера, который сделал британцу такую стрижку.

Полицейские напомнили местным жителям, что Финна подозревают в опасном вождении и нападении на человека. Хотя ни одна полезная информация о местонахождении разыскиваемого пока не поступила, стражи порядка надеются, что такая популярность преступника привлечет внимание и поспособствует его задержанию.

Ранее разыскиваемый высмеял полицейских за выбор его фотографии с похмелья.

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