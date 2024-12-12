«Реал» сделал заявление из-за травмы Мбаппе

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал сообщение о травме нападающего Килиана Мбаппе, которую тот получил в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«После проведенных сегодня медицинских тестов Килиана Мбаппе медицинским департаментом «Реала» Мадрид у игрока диагностирована травма бедра левой ноги. За его состоянием будут следить», — написано в заявлении клуба.

Журналист Аранха Родригес на своей странице в социальной сети X сообщил, что для восстановления французскому форварду потребуется около десяти дней. Таким образом, футболист не сыграет в поединке 17-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», которая состоится 14 декабря.

Матч между «Реалом» и «Аталантой» завершился победой мадридского клуба со счетом 3:2, до своей травмы Мбаппе успел забить мяч.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Ранее Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в «Реал».