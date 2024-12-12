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Верховному муфтию РФ вручили орден «За заслуги перед Отечеством

Путин наградил верховного муфтия РФ орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Стенограмма церемонии вручения государственных наград опубликована на сайте Кремля.

«На нашей стороне — и правда, и сила оружия, и сила духа. И у нас тоже нет никакого сомнения — у всех россиян, в том числе и правоверных мусульман, — что мы, несомненно, победим, потому что правда у нас, сила духа у нас», — заявил муфтий на церемонии.

Таджуддин добавил, что Россию никому не удастся сломить и страна доказывала это каждый век.

В ходе церемонии Путин поблагодарил российских военкоров за объективность в оценках происходящего на фронте и веру в Россию, а также российских журналистов, в том числе находящихся на передовой.

9 декабря российский лидер во время торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда» заявил, что страну никому не удастся сломить. Путин отметил, что на стороне России правда, сила духа и оружия.

Ранее патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу.

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