Президент России Владимир Путин наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Стенограмма церемонии вручения государственных наград опубликована на сайте Кремля.

«На нашей стороне — и правда, и сила оружия, и сила духа. И у нас тоже нет никакого сомнения — у всех россиян, в том числе и правоверных мусульман, — что мы, несомненно, победим, потому что правда у нас, сила духа у нас», — заявил муфтий на церемонии.

Таджуддин добавил, что Россию никому не удастся сломить и страна доказывала это каждый век.

В ходе церемонии Путин поблагодарил российских военкоров за объективность в оценках происходящего на фронте и веру в Россию, а также российских журналистов, в том числе находящихся на передовой.

9 декабря российский лидер во время торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда» заявил, что страну никому не удастся сломить. Путин отметил, что на стороне России правда, сила духа и оружия.

Ранее патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу.