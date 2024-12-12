Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидала НАТО», заявил генсек альянса Марк Рютте, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги. Его цитирует ТАСС.

«Несмотря на все усилия украинских друзей НАТО, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках», — сказал Рютте.

Он также отметил, что Китай «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США», в связи с чем призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы государств НАТО.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны тратить на оборону больше, чем 2% валового внутреннего продукта. За день до этого он сообщил, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство Североатлантического альянса при помощи ракет и дронов.

Ранее в МИД России заявили о стремлении не допустить конфликта с НАТО.