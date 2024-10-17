Орбана «бросило в дрожь» из-за «плана победы» Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от «плана победы» Владимира Зеленского «бросает дрожь». Так на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он оценил инициативу украинского лидера.

«Зеленский представит свой «план победы». От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше», — говорится в публикации.

По словам Орбана, Евросоюзу следует изменить стратегию по конфликту на Украине, поскольку политическое объединение проигрывает из-за плохо продуманной стратегии. Ответственность за это он возложил на главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Нам нужно перейти от военной стратегии к мирной. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — уточнил премьер Венгрии.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Фицо допустил поставки оружия Украине при одном условии.