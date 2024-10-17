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Фицо допустил поставки оружия Украине при одном условии

Премьер Фицо: Словакия может поставлять Украине оружие на коммерческой основе

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может поставлять Украине оружие собственного производства, однако лишь на коммерческой основе. Его слова приводит Blesk.

Он призвал не заниматься морализаторством и отметил, что те, кто хочет покупать оружие и боеприпасы, «пусть их покупает». Если вооружение не продаст Словакия, то это сделают другие страны, отметил премьер.

В то же время Фицо отверг передачу оружия Украине «на безвозмездной основе».

В начале октября Фицо заявлял, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. По его словам, в реальности русофобия не приносит государствам Запада никаких результатов. В связи с этим он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Ранее премьер Словакии назвал себя «большим сторонником» обновления отношений с Россией.

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