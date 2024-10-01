Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Новое правительство сформирует следующий премьер-министр Сигэру Исиба — бывший глава оборонного ведомства. Его изберут в ходе внеочередной сессии парламента.

Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

Предполагается, что оборонное ведомство возглавит Гэн Накатани, а МИД — экс-министр обороны Такэси Ивая. Министром финансов может стать бывший генсек кабмина Кацунобу Като, министром экономики, торговли и промышленности — Ёдзи Муто.

До этого сообщалось, что Исиба решил распустить ключевую нижнюю палату парламента до конца октября, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. В настоящее время рассматриваются две даты — 27 октября и 10 ноября.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.