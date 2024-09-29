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Премьер Молдавии потребовал от России вывести войска из Приднестровья

Премьер Молдавии Речан потребовал от РФ вывести войска из Приднестровья

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления на Генассамблее ООН потребовал от России вывести войска с территории Приднестровья. Об этом пишет портал NewsMaker.

Он заверил, что Кишинев привержен к справедливому и мирному решению ситуации в Приднестровье. Премьер также подчеркнул, что «мир, безопасность, процветание и свобода выбора — это сегодня основная повестка Молдавии».

В своем выступлении он также коснулся конфликта на Украине.

«Украина сейчас борется не только за свою государственность, за свою нацию и существование. Она борется за свободу каждого народа выбирать и реализовывать свои национальные устремления. Молдавия солидарна с Украиной в защите от агрессии Кремля. И мы призываем международное сообщество своевременно оказать Украине всю необходимую поддержку», — заявил Речан.

16 сентября президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.

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