Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья

Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности евроинтеграции страны без Приднестровья демонстрирует глубину приднестровской проблемы. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Само обсуждение данной темы в Кишиневе демонстрирует глубину приднестровской проблемы, степень раскола между берегами Днестра», — подчеркнул он.

16 сентября президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее глава МИД Украины призвал Россию покинуть Приднестровье.