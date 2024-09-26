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Западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине

Западные СМИ высказались о предложении Путина изменить ядерную доктрину России

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Министерство обороны РФ

На Западе отреагировали на предложение российского президента Владимира Путина изменить ядерную доктрину РФ. Об этом пишут The Guardian, The New York Times (NYT).

Журналисты The Guardian назвали заявление Путина самым строгим на сегодня российским предупреждением Западу по поводу разрешения наносить удары в глубь российской территории. Аналогичного мнения придерживаются корреспонденты CNN.

«Чиновники, близкие к российскому президенту, недавно предупредили страны НАТО, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если дадут Украине зеленый свет на использование дальнобойного оружия», — говорится в публикации.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец говорил, что главным в заявлении президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине является то, что даже если на РФ нападет государство с обычным оружием, но при поддержке ядерных держав, Москва будет рассматривать это как совместную агрессию.

Ранее в Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу.

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